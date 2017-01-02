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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • “Kent Meydanı’nın simgesi olmasını istiyoruz”

    Bolu Kent Merkezi’nde bulunan mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresi’ne ait olan eski Kardelen Sineması’nın bulunduğu binanın yerine yine Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan yeni binanın proje tanıtımı yapıldı. Yeni binanın ticari kaygılarla değil kültür amaçlı ve estetik kaygılarla yapılacağı belirtildi.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 17:41
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    “Kent Meydanı’nın simgesi olmasını istiyoruz”

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu Valiliği toplantı salonunda, Vali Aydın Baruş, Bolu İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve mimarların katılımıyla eski Kardelen Sineması’nın yerine yapılacak olan binanın projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Birden fazla projenin kamuoyuna sunulmak için hazırlandığı yeni bina ile ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, “Kent meydanında yapılacak binaların bu binanın mimari tarzını örnek alarak yapılmasına dikkat edilecek. Belki uzun yıllar alacak ama Kent Meydanı’nda hem valilik binası hem de Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi olarak kullanılan binanın da orijinal görüntüsüne uygun olarak Kent Meydanı yeni bir kimlik kazanmış olacak. Yeni yapılacak olan binanın özelikle 5. Katının sanatsal aktiviteler için kullanılmasını istiyoruz. Binanın geneli ise farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde projelendirilecek. Binanın dış mimarisini özellikle önemsiyoruz. Birkaç farklı projeyle kamuoyunun görüşüne sunacağız ve valilik sitesinden halkımızla projeleri paylaşacağız” dedi.

    “YENİ BİNA BOLU’YA HİTAP EDECEK”

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ise proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

    “Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresi’ne ait olan eski Kardelen Sineması’nın olduğu bina 15 yıl boyunca işletildi. 2013 yılında boşaltıldı ve sonrasında depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verildi. Yeni yapılacak bina çatı katı ile birlikte 6 katlı bir bina olacak. Çok maksatlı kullanılabilecek bir bina olmasını istiyoruz. Bu bina önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde Bolu’ya hitap edecek. Dış görünüşü noktasında halkımızın görüşüne sunulacak 3-4 farklı proje alternatifimiz var.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Kent, Merkezi’nde, Bulunan, Mülkiyeti

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