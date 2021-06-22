Kent Müzesi gün sayıyor



Haber: Okay Özcan

Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan hibe projesinin kabul edilmesi ile birlikte başlatılan çalışmalar sona yaklaştı. Kent Müzesinin yer alacağı alanda bulunan iki binada tadilat ve tamirat çalışmaları tamamlandı. Kent Müzesi içerisinde yer alan binaların tefrişat çalışmaları kapsamında; Daha önceki müzede yer alan müze materyalleri ise kent müzesine taşınarak yerleştirme çalışmaları sürüyor. Tefrişat çalışmaları ve çevre düzenlemesinin sona ermesi ile birlikte kent müzesinin yakın zamanda hizmete girmesi hedefleniyor. Kent Müzesi tamamlanarak hizmete girdiğinde; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanları yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. Kent müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sesli sistem aracılığı ile sergi alanlarında yaptıkları ziyaret esnasında Türkçe ve farklı dil seçeneklerinde Gerede ile ilgili tarihi bilgilere ulaşacaklar. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar;’’ Bir projemiz daha hizmete girmek için gün sayıyor. Atıl vaziyette duran eski cezaevinin restore edilerek yapılan Kent Müzesi; vaat ettiğimiz projelerimiz arasında yer alıyordu, bu projeyi de hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Kent Müzemizi açmayı planlıyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 12:07