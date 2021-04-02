Kent Müzesi Haziran’da bitiyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından eski cezaevinin bulunduğu alanda yapımı devam eden kent müzesi kapsamında binaların iç kısmında ki çalışmalar şekillenmeye başladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan hibe projesinin kabul edilmesi ile birlikte devam eden çalışmalar kapsamında kent müzesinin yapılacağı alanda bulunan bahçe içerisinde renkli küp taşlar ile kilim dokuması işlemesi yapıldı, çevre düzenlemesi ise devam ediyor. Kent Müzesinin yer alacağı alanda bulunan iki binada tadilat ve tamirat çalışmalarında sona gelindi.

Geçtiğimiz günlerde ise kent müzesinde kullanılacak olan ses sistemlerin ihalesi yapıldı. Sesli rehberde gelen misafirler kulaklıklarını takarak panolarda yer alan bilgileri ve teşhir edilecek ürünleri Türkçe, İngilizce, Arapça dinleyebilecek. Ayrıca çocuklar için çocuk seslendirme şeklinde bilgilendirme yapılacak. Çalışmalar havaların ısınması ile birlikte başlayacak olup, Kent Müzesinde devam eden genel çalışmaların ise 2021 Haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Yapılan tadilat ve tamirat işlemleri kapsamında; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının bulunacağı müzede toplam 314 metrekarelik alanın tadilat edilmesi ve 3 bin 424 metrekare arsanın açık alanlarının düzenlenmesi yapılacak.