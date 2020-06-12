Kent Müzesi ihaleye çıkıyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından eski cezaevinin bulunduğu alana yapılması planlanan Kent Müzesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada ihalenin 16 Haziran 2020 Salı günü Saat:10.30’da Gerede Belediyesi Meclis Salonunda yapılacağı bildirildi.

2019 YILINDA SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın 2023 seçim vaatlerinden biri olan Kent Müzesi’nin hayata geçirilmesi için hazırlanan hibe projesi 2019 yılında onaylanmıştı. Onaylanan proje için Gerede Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 600 bin TL hibe almaya hak kazanmıştı. 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 15 Mart 2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci 30 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısı ile tamamlanmıştı.

Yapılacak ihale kapsamında; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının bulunacağı müzede toplam 314 m2’lik alanın tadilat edilmesi ve 3 bin 424 m2 arsanın açık alanlarının düzenlenmesi planlanıyor. 16 Haziran 2020 Salı günü Saat:10.30’da yapılacak olan ihale sonrası ihaleyi alan firma 145 takvim gününde işi teslim edecek.