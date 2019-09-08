Kent Müzesi sözleşmesi imzalandı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın 2023 seçim vaatlerinden biri olan Kent Müzesi’nin hayata geçirilmesi için hazırlanan hibe projesi onaylandı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ilçeye yaklaşık 600 bin TL hibe verilecek. 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 15 Mart 2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci 30 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısı ile tamamlanmıştı.

Bu kapsamda; alınacak olan hibeyle Gerede’nin Seviller Mahallesi’nde bulunan eski cezaevi, taş duvarları korunacak şekilde restore edilerek ilçenin turizmine katkı sağlamak amacıyla Kent Müzesine dönüştürülecek. Eski cezaevi 1910’larda yapılmış ve kapalı cezaevi olarak 2013 tarihine kadar kullanılmıştı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar Konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “2019 Yerel Seçimlerinde İlçe Halkına açıkladığımız 26 projeden biri de eski cezaevinin Kent Müzesine dönüştürülmesi idi. Bu müze sadece yaşayan müze formatında değil çağdaş müzecilik anlayışını da yansıtacak. İnşallah aldığımız hibe desteğini en iyi şekilde kullanarak ilçemize Kent Müzesini kazandırmış olacağız. Proje bedeli normalde yaklaşık 1.5 Milyon TL. Sunduğumuz 1 Milyon 072 Bin TL’den projenin 595.662 TL’si onaylandı. Ben Doğu Marmara Kalkınma Ajansımıza, Valiliğimize vermiş oldukları bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.