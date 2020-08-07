Kent Müzesinde çalışmalar başladı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından eski cezaevinin bulunduğu alana yapılması planlanan kent müzesi için tadilat ve tamirat çalışmaları başladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından alınan yaklaşık 600 bin TL hibe ve Belediye bütçesinden sağlanacak yaklaşık 600 bin TL ile gerçekleşecek projeNİN İlçenin prestij projelerinden olması bekleniyor.

16 Haziran 2020 Salı günü; Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye 6 firma katılırken ihaleyi Seda Mekeç isimli firma aldı. İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte ihaleyi alan firma eski cezaevinde tadilat ve tamirat işlerine başladı. Yapılacak tadilat ve tamirat işlemleri kapsamında; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının bulunacağı müzede toplam 314 m2’lik alanın tadilat edilmesi ve 3 bin 424 m2 arsanın açık alanlarının düzenlenmesi planlanıyor. İhaleyi alan Seda Mekeç isimli firma, 145 takvim gününde işi teslim edecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Öncelikle İhaleyi alan firmaya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Eski cezaevinin bulunduğu alanda yapılacak olan Kent Müzesi; vaat ettiğimiz projelerimiz arasında yer alıyordu, bu projeyi de hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tadilat ve tamirat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kent Müzemizi açmayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.