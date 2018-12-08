Haber: BMA

Hazırlanan kesin yerleşim planını maket üzerinde hak sahiplerine göstererek kesin uzlaşma görüşmelerini başlattı. En kısa sürede tamamlanması planlanan uzlaşma görüşmelerinin ardından İlkbaharda yapım ihalesine çıkılması planlanıyor. Proje kapsamında; Depreme dayanıklı konutlar inşa ederken yeşil alanlarıyla, yollarıyla ve parklarıyla Demirciler Mahallesi modern bir görünüme kavuşacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Altyapısı ve ulaşım meselesi olmayan, mahalle kültürünü koruyan Demirciler Mahallesi her yönüyle insanların yaşamak isteyeceği bir yer olacak. Hem fiziki, hem de sosyal açıdan kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile Demirciler Mahallesi’ni geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Mahalleyi yeniden inşa ederken önceliğimiz vatandaşlarımızın refah seviyelerini yükselterek yaşam kalitelerini üst düzeye çıkarmaktır. Mekân dönüşümdeki maksadımız ise sürdürülebilir şehircilik politikası ile Demirciler Mahallesi’ni geleceğe taşımaktır" dedi.