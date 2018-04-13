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13 Nisan 2018 Cuma
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    • “Kentsel dönüşümde yerel firmalar tercih edilmeli”

    Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, kentsel dönüşüm ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

    13 Nisan 2018 Cuma 11:19
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    “Kentsel dönüşümde yerel firmalar tercih edilmeli”
     

    Haber: BMA

    Bolu’nun İnşaat sektöründe önde gelen firmalarından başarılı işadamı Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 7,5 milyon riskli yapı olduğu, yılda 500 bin konutun yenilenmesinin hedeflendiğinin belirtilmesi üzerinebu durumun, Bolu ölçeğinde inşaat firmaları açısından bir fırsata dönüşüp dönüştürülemeyeceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Alemdar yaptığı açıklamada yerel firmaların kentsel dönüşümündeki önemini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

    “Kentsel Dönüşüm ile ilgili ilk kanun çıktığında aslında biz çok umutluyduk.  Ciddi anlamda bir beklenti içinde girmiştik ama zaman içerisinde bu beklentimizi törpüleyen pek çok gelişme oldu.  Bu gelişmeler yüzünden kentsel dönüşüm Bolu özelinde biraz sekteye uğradı. Büyükşehirlerde kısmen bu başarılı oldu. Kentsel dönüşümün başarılı olabilmesi için belediyemizin burada çok ciddi anlamda bir misyon üstlenmesi gerekiyor.  Bu misyonu üstlenirken de yerel firmaların mutlak surette gözetilmesi gerekiyor. 

    “TOKİ yerine yerel firmalarla çalışılmalı”

    Kentsel dönüşüm ilimizde Arsa bazında uygulanıyor. Arsa bazında uygulanan kentsel dönüşüm bana göre başarısız oluyor. Yeterli verim elde edilemiyor. Bunun kesinlikle ada bazına hatta mümkünse mahalle bazına çıkartılması gerekir diye düşünüyorum.  Buradan da Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a da sesleniyorum. Bunu ada bazlı ya da mahalle bazlı yapabilirsek. Bunu yaparken de yerel firmalar bazında belediyeyi de bu işin içine ortak ederek yapabilirsek belediyemizde bu işten avantaj sağlayarak, kârlılık sağlayacak ve “daha da güçlenecektir” diye düşünüyorum.  Özellikle ilk etapta, ada bazlı çalışmalar yapılıp vatandaşımıza belli bir garantiyi verip belli bir çalışma içerisinde belediyemizin de belirli bir pay almasını sağlayıp Bolu’daki Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı olan yerel müteahhitlerimize ihale şeklinde bu adaların pay edilmesini öneriyorum. Bu hem müteahhitlerimize güç katarak yerel firmalarımızı güçlendirecektir. Hem Bolunun çehresini çok hızlı bir şekilde değiştirme şansı verecektir. Hem de Bolu Belediyesinin kasasına ciddi anlamda katkı olarak geri dönecektir. Bunun birde siyasi boyutu var.

    “Mahalleler ada bazlı olarak kentsel dönüşüme sokulmalıdır”

    Dolayısıyla burada ivedilikle bunun yapılması gerekiyor.  Yalnız bunu yapıp dışardan da Bolu’ya firma sokarsanız “geçmiş olsun” derim…  Burada bencil davranmıyorum ve olması gerekeni söylüyorum. Burada ben araştırmada yapıyorum. Hendek belediyesinin bu konuda bir çalışması var. Başka belediyelerinde çalışması var. Mutlaka bu çalışmaları yetkili merciler yapıyorlardır. Dediğim gibi özellikle eski yerleşim olan gecekondu şeklinde olan mahallelerin bir an önce bu şekilde ada bazlı olarak kentsel dönüşüme sokulması taraftarıyım. Tabi burada ister istemez kat artışı da gerekecek. Müteahhitler işe girebilmek için oraya harcayacakları miktarın üzerinde bir de kay payları da almaları gerekiyor. Bizim çok büyük beklentilerimiz yok. Biz afaki kârlılıklar istemiyoruz. Bize şu anki mevduat faizlerinin biraz üzerinde bir gelir sağlanırsa biz bu işi seve seve yaparız.

    Anahtar Kelimeler: Alemdar, İnşaat, Yönetim, Kurulu, Başkanı

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