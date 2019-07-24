Kepçenin altına kalarak can verdi

Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Gerede ilçesi Çayörengüney köyü nüfusuna kayıtlı Hasan Şimşek, arızalanan iş makinesini tamir etmek için Düzce’nin Yığılca ilçesine gitti. Şimşek, iş makinesini tamir ettiği sırada boşalan kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu Şimşek, güçlükle kepçenin altından çıkarıldı. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri Hasan Şimşek’i hemen Yığılca Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şimşek kurtarılamadı. Hasan Şimşek’in cenazesi öğle namazına müteakip Yeni Camii’de kılınan cenaze namazı sonrası Çayörengüney köyü mezarlığına defnedildi.