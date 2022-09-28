Kerem ve Efe milli takıma çağırıldı

Kulüpten yapılan açıklamada "U14 Takımımıza bu sezon transfer edilen Kerem Özdemir ve kadromuzda bulunan Efe Birinci, Ankara'da gerçekleştirilecek olan U14 Milli Takım bölge seçmelerine davet edildi. Genç Milli Takımlar tarafından organize edilen ve 5-7 Ekim 2022 tarihleri arası 4. Grup'ta İstanbul (3), İzmir (2), Ankara (2) ve Bursa bölgeleri ve 8-10 Ekim 2022 tarihleri arası 5. Grup'ta İstanbul (1), İzmir (1), Ankara (1) ve İstanbul (2) bölgeleri arasında oynanacak karşılaşmalarla U14 Milli Takım 1. etap bölge seçmeleri tamamlanacak. Genç Milli Takım Antrenörleri ile Bölge Antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U14 Milli Takımı ve kulüpler için oyuncu havuzu oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.