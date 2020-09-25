Kereste fabrikası yolu asfaltlandı

Haber: BMA

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Belediye Başkanı Tahsin Özcan, vatandaşlardan gelen talep ve görüşler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talebi sonrası Başkan Tahsin Özcan, Karaçomak ve Madampaşa Mahalleleri arası, kereste fabrikası yolu için harekete geçti. Yolun asfaltlanması için karayolları ile görüşen Başkan Özcan, sevindiren haberi belde halkıyla paylaştı. Özcan’ın girişimleri sonucunda asfalt çalışmaları Karayolları ekiplerince tamamlandı. Özcan emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 14:22