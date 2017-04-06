Haber: Kasım ŞAHİN

09 Nisan 2017 Pazar günü saat 16:00’da Köroğlu Ötüken Derneği tarafından ‘Kerkük için Yürüyüş’ programı düzenlenecek. Program şu şekilde olacak; Yürüyüş ( Demokrasi Meydanı (Belediye Meydanı) – Kardelen Meydanı, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve basın açıklamasıyla son bulacak.

Köroğlu Ötüken Derneği Başkanı Aziz Onurhan AHRAZ yaptığı açıklamada;

Irak’ta Kerkük şehir konseyi tarafından alınan kararla, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi paçavrasının kamu binalarına asılmasına yönelik hukuki ve ahlaki olmayan tek taraflı bir karar alınmıştır. Irakta yaşayan Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından alınan bu karar protesto edilmektedir. Soydaşlarımız aynı tepkiyi bizlerden de beklemektedir

Türk yurdunun 81 vilayetten ibaret olmadığını, Kerkük esirse, Bolu’nun özgür olamayacağını bu sebeple tüm Bolulu soydaşlarımızın, yapacağımız bu etkinliğe katılımlarının Barzani ve destekçilerine verilecek en güzel cevap olduğunu belirtti.