Kermes var!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kadın ve Gençlik Kolları kurulan 19 ilde yapılacak kermeslerden elde edilecek gelir ile, 1-15 Eylül 2021 tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 2 okulun kütüphanesinin kurulması planlanmaktadır. 'Gönül Kütüphanemiz' Projesi kapsamında bir kütüphanenin Kadın ve Gençlik Kolları bulunan ilimizde kurulması, bir kütüphanenin de kardeş ilde bulunan bir okulda (ilkokul, ortaokul, lise) kurulması hedeflenmektedir. Kurulacak kütüphanelere kaynak sağlamak için Kadın ve Gençlik Kollarımızın bulunduğu ilimizde gönüllülerimizin desteği ile kermes düzenlenecektir. Düzenlenecek kermeste Vakfımız temsiliyetine, toplumsal değerlere uygun nitelikte ürünlerin temiz, ambalajlı ve sağlığa uygun şeklinde satışa sunulunulacak.

Bu çerçevede Bolu İl Müftülüğü ve TDV Bolu Şubesi Kadın Kolları tarafından bir tanesi Batman ilinde bir tanesi de kendi ilimiz Bolu da iki okulda Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan oluşan kütüphane kurulması hedeflenmektedir.

Kurulacak kütüphanelere kaynak sağlamak amacı ile 12-13-14 Ağustos tarihlerinde Kadı Camii bahçesinde düzenlenecek olan kermese tüm Bolu halkını davet ettiler.