Kesin aday listeleri belli oldu

2019 yerel seçimlerine sayılı günler kalailimiz merkez ve ilçelerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri yüksek seçim kurullarınca ilan edildi.
Haber: Aysun Beykoz
Bolu'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bolu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bolu: Fatih Metin (Cumhur İttifakı)
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Kıbrıscık: Osman Cabgu
Mengen: Zeki Ozulluoğlu
Mudurnu: Vedat Özkan
Seben: Fatih Kavak
Yeniçağa: Recayi Çağlar
Cumhuriyet Halk Partisi
Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)
Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)
Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)
Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)
Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)
Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)
Yeniçağa: Adnan Güngör (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Gerede: Ramazan Güler
Göynük: Ahmet Çankaya
Dörtdivan: Durmuş Ünal
Kıbrıscık: Ersin Ercan
Mengen: Ali Budak
Mudurnu: Necdet Türker
Seben: Hakan Cankurtaran
Yeniçağa: Zeki Mustafa Egeci
Halkların Demokratik Partisi
Bolu: Aslı Yolci
İYİ Parti
Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)
Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)
Vatan Partisi:
Bolu: Selahattin Özbölük
Saadet Partisi
Bolu: Turan Kılınç
Gerede: Muzaffer Boyacı
Göynük: Faruk Binay
Dörtdivan: Mustafa Yeler
Kıbrıscık: Mahmut Belge
Mengen: Salih Erkan
Mudurnu: Gökhan Yılmaz
Seben: Ünal Güngör
Yeniçağa: Yahya Doğanay
Büyük Birlik Partisi
Gerede: Ahmet Emin Serin
Demokratik Sol Parti
Bolu: Mustafa Temelli
Bağımsız Türkiye Partisi
Bolu: Suat Hayri Sapmaz
Gerede: İsmail İnceayan
Göynük: Mustafa Yağcı
Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu
Kıbrıscık: Sonat Ataman
Mengen: Necati Yağcı
Mudurnu: İsmail Dedeoğlu
Seben: Savaş Yener
Yeniçağa: Mesut Dikici
Türkiye Komünist Partisi
Bolu: Cihan Sezer
Bağımsız
Dörtdivan: Hamza Efe
Kıbrıscık: Kemal Aktaş