Haber: Esra Öztürk

KESK Dönem Sözcüsü Koçyiğit, AKP hükümetinin OHAL kapsamında hukuku çiğnediğini belirten bir açıklamada bulundu. Koçyiğit, “Darbe hukuku mevcut anayasayı da ayaklar altına alarak, iktidarın ihtiyacına göre işlemeye devam ediyor.Haklı ve meşru açlık grevlerinin 75. gününde gözaltına alınan sendikamız Eğitim - Sen üyeleri Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, “önleyici tedbir” adı altında faşizmin ve örgütlü kötülüğün en katıksız halinin bir uygulaması olarak tutuklanmışlardır.

Tutuklanma gerekçeleri hukuki izahat olmayıp açıkça siyasal iktidarın, polis devletinin bir talimatı sonucu olduğunu açıklar niteliktedir.Onlarca kez hukuksuz şekilde yapılan gözaltılarla direnişi kıramayan AKP bu kez tutuklamayla hukuku ayaklar altına almıştır.

Hukuku siyasal amaçlar için bir silah olarak kullanarak, OHAL’in arkasına sığınarak, tutuklamalarla, gözaltılarla, heykellerin etrafına bariyerler kurmalarla, alan yasaklarıyla ne direniş ne de haklı, meşru mücadelemiz engellenemez.İktidar toplumsal olaylardan, tepkilerden korkuyorsa milyonları açlıkla, işsizlikle terbiye etmekten, itaat etmeye zorlamaktan vazgeçsin. OHAL kaldırılsın, KHK’larla hukuksuzca işlerinden atılan emekçiler işlerine iade edilsin.Bir kez daha Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yaşamlarına yönelik en ufak bir tehdidin sorumlusunun iktidar olacağını belirtiyoruz.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.