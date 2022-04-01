KEŞKE BİRİLERİ KOPYA ÇEKSE !

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Hayat ne kadar garip değil mi? Bazen iyilik olsun diye yaptığınız şeyler hiç düşünmediğiniz kötü durumlara yol açabiliyor. Kimi zamanda aşırı yardım ve iyilik insanın öğrenme yeteneğinin körelmesine neden oluyor. Bu yüzden hayatta birine iyilik yaparken yardım ederken sonunda ne olacak diye düşünmeliyiz.

Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarını karıştırırken otisttik bir çocuğun yaşamının anlatıldığı bir programa denk geldim. İlgimi çekti dikkatle izlemeye başladım. Yaklaşık 2 yaşındayken çocuklarının otisttik olduğunu anlayan genç anne ve baba ilk duyduklarında şok olduklarını söylediler. İlerleyen süreçte eğitimlere başladıklarını ve bu eğitimlerle kısa sürede atlatırız diye düşündüklerini ancak bunun olmadığını yani çocuklarının iyileşmediğini söylediler.

Anne, ben çocuğum bağırmasın ağlamasın diye o zamanlar her istediğini yapıyordum her konuda ona yardımcı oluyordum diye anlattı. Çocuğun doktorları siz bu çocuğa bir spor ve yaşam koçu bulun haftada birkaç gün çocukla ilgilensin demişler. Ailede bu öneriye uymuş. Bir spor ve yaşam koçuyla çalışmalara başlamışlar.

Tabi, çocuğun hocası gelir gelmez önce aileyi gözlemlemiş ve anneyi çekmiş kenara “Bakın otistik olan çocuklar insanları kullanmayı çok sever hele hele ağlayınca bağırıp çağırınca dediklerinin olacağını fark ettiklerinde sizi kendi hayatlarına uydururlar. Bu yüzden sizden çocuğunuz ağlasa da bağırsa da hayati bir şey yoksa ona yardım etmemenizi istiyorum. Bir şeyleri kendi uğraşarak öğrenmeli ve hayata adapte olmalı demiş.”

Çocuğun annesi zorlansa da hocanın dediklerini yapmış. O süreçte otistik çocuk hoca ile spor yaparak üzerindeki enerjiyi atmış ve pinpon oynamaya başlamış hatta pinponda çeşitli şampiyonluklar kazanmış. Sonra müziğe karşı yeteneği fark edilmiş bateri çalmaya başlamış okuldaki müzik hocası bunu görünce notalarla çeşitli enstrümanları çalmayıda öğretmiş. Bu arkadaşımız güzel sanatlar lisesi sınavlarına girmiş kazanmış. Şu anda okul hayatı gayet uyumlu bir şekilde devam ediyormuş.

Programı yapanlar annesi ve babasına son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı dediler. Annesi: bazı insanlar “bu çocuktan bir şey olmaz demişti.” Onları dinleseydik oğlum hiç eğitim almayacaktı ve bu seviyeye gelemeyecekti. Bizim durumumuzda olan aileler ne olur böyle diyenleri dinlemesinler. Bakın her şey eğitimle oluyor çocuklarımız doğru eğitimle her şeyi yapabiliyor diyerek programı noktaladı.

İşte size engelleri aşmış bir aile ve gerçek bir örnek belki de büyük bir sanatçının ilk adımları, şimdi bana iyi güzelde o ailenin maddi gücü varmış özel spor hocası ve yaşam koçu tutmuşlar. Bizim maddi gücümüz yok ne yapalım diyecekler olabilir. Evet, maalesef ülkemizde eğitim sistemi bir tuhaf bunu sıklıkla söylüyorum. Bu tür arkadaşlarımız için özel eğitimli insanlar yetiştirmeliyiz ve devlet özel eğitim almış insanları bu arkadaşlarımız için yönlendirmeli. Bu arkadaşlarımızda başta böyle aileler olmak üzere bu tür çocuklara yardım etmeli.

Sakın bana bu tür özel eğitim almış insanlar çok az demeyin her sene özel eğitim fakültelerinden binlerce özel eğitim almış eğitimci genç mezun oluyor. Biz bu gençleri böyle değerlendireceğimize saçma sapan sınavlar yüzünden işsiz bırakıyoruz. Biliyorum bu söylediğime bazıları kızacak ancak ülkede durum böyle. “Biz hiçbir alanda gençlerin enerjisini doğru kullanamıyoruz. Doğru yardımlar yapamıyoruz. Bunun içinde engellenen yetenekli insanları ortaya çıkartamıyoruz.”

Bir şey daha hatırlatayım yarın 2 Nisan yani dünya otizm farkındalık günü merak ediyorum benim dediklerimi anlatmaya çalıştıklarımı herhangi bir yetkili dile getirecek mi? Keşke birileri kopya çekse de şu konu gündeme gelse. Gençlerin enerjisi ihtiyaç duyulduğu yerlere yönlendirilse çünkü bizim elimizde yeterli insan kaynağı var. Biz kaynağı doğru kullanıp ihtiyacı olan arkadaşlarımıza yönlendirebilirsek değim yerindeyse “balık yemeği değil balık tutmayı öğretirsek” eminim dünyaca ünlü sanatçılar, sporcular hatta bilim insanları yetiştirip engelleri aşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 01:36