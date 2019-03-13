Haber: Gönül Olutürk

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Tanju Özcan, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Karaçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip tek tek tokalaşan Özcan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşın büyük ilgisi ile karşılaşan Özcan, gördüğü ilgi ve alaka için teşekkür etti.

ÖZCAN'I GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karaçayır Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Tanju Özcan'ı gören bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Tanju Özcan’ın sırtını okşayan yaşlı kadın, " İsmail’im seni çok seviyordu. Keşke daha önce çıksaydın da İsmail’im de görebilseydi” diyerek gözyaşı döküp, Özcan’a dua etti.