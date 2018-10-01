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01 Ekim 2018 Pazartesi
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    • Keskin Gerede’de incelemelerde bulundu

    Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2018 yılı programında olan üretim, silvikültür ve makine ikmal faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Gerede Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

    01 Ekim 2018 Pazartesi 16:30
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    Keskin Gerede’de incelemelerde bulundu

    Haber: Ceylan Beykoz

    İşletme Müdürü İsmail Dilek, İşletme Şefleri, İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan serbest orman mühendisleri ve İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurlarının katıldığı incelemelerde, tensil sahalarındaki çalışmalar, üretim bölmeleri ve büyük onarım çalışması yerinde kontrol edildi.

    Çapaklı Orman İşletme Şefliği 6 nolu bölmesinde 41,9 hektar sahada devam eden kayın tensil çalışmalarını yerinde inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, çalışmaların tekniğine uygun bir şekilde yapılması ve tohum dökülmeden sahadan çıkılması talimatını verdi. Bölge Müdürü Hasan Keskin daha sonra Köroğlu Orman İşletme Şefliğindeki sıklık bakım çalışmalarını kontrol etti. Sıklık bakım çalışmalarının Silvikültür esaslarına göre yapılması talimatını verdi. Bölge Müdürü Hasan Keskin, Köroğlu Orman İşletme Şefliği,  Dörtdivan Orman İşletme Şefliği ve Yongalı Orman İşletme Şefliğinde devam eden üretim çalışmalarını inceledi. Doğru ağaç kesme teknikleri konusunda açıklama yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Hasan Keskin, üretim işlerinde çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında uyulması gereken konuları anlattı.

    Üretim işlerinde çalışan vatandaşlarla da sohbet etme imkânı bulan Bölge Müdürü Hasan Keskin, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, üretim işlerinde karşılaşılan sorunlar hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

    Son olarak Salur Orman İşletme Şefliği 527 kod nolu yolda yapılan büyük onarım çalışmasını inceleyen Hasan Keskin, yolun 292 sayılı Tebliğ Esaslarında belirtilen standartlara uygun yapılması için talimat verdi.

    İncelemeler sonunda başarılı çalışmalarından dolayı İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından Gerede Orman İşletme Müdürlüğünden ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Orman, Bölge, Müdürü, Hasan

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