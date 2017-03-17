banner128

banner101

17 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Keskin, Gerede’de tatbikata katıldı

    Bölge Müdürü Hasan Keskin Gerede’de bakım sahalarında yapılan tatbikata katıldı.

    17 Mart 2017 Cuma 09:21
    Bu haber 34 kez okundu
    Keskin, Gerede’de tatbikata katıldı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Gerede Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek koordinasyonunda Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışanların katılımıyla, Çapaklı Orman İşletme Şefliği 16 nolu bakım bölmesi ve 127 nolu Meşe ilk aralama bakımı bölmesinde, Silvikültür Bakım teknikleri, üretim esasları, standardizasyon ve iş güvenliği konularında arazi tatbikatı yapıldı.

    Tatbikata, bakım bölmesinde kesim teknikleri üzerine açıklamalar yapılarak başlandı. l. sınıf ve ll. sınıf tomruk üretiminin arttırılmasına yönelik alınabilecek önlemlerden bahsedildi. Daha sonra 127 nolu ilk aralama bölmesine gidildi. Ormanların biyotik ve abiyotik zararlılara karşı dayanıklı ve stabil hâle getirilebilmesi için, genç ormanlarda ilk yaşlardan itibaren düzenli ve planlı bakım müdahaleleri yapılmasının önemine vurgu yapıldı, istikbal ağaçlarının belirlenmesi ve uygulanması gereken silvikültür bakım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, bakım patikalarının teknik esaslara göre açılması gerekliliği ile üretim esnasında ölçüm, tasnif ve standardizasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi. İş güvenliği konularında gerekli uyarılar yapıldı.

    Bolu Orman Bölge Müdürü Sayın Hasan Keskin, kazasız bir üretim sezonu geçirilmesi temennisiyle İşletme Müdürlüğü personeli ve kesim işi yapan vatandaşlarla vedalaşarak program sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bölge, Müdürü, Hasan, Keskin, Gerede’de

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VATAN SEVGİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZIN GÜNÜ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129