Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek koordinasyonunda Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışanların katılımıyla, Çapaklı Orman İşletme Şefliği 16 nolu bakım bölmesi ve 127 nolu Meşe ilk aralama bakımı bölmesinde, Silvikültür Bakım teknikleri, üretim esasları, standardizasyon ve iş güvenliği konularında arazi tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, bakım bölmesinde kesim teknikleri üzerine açıklamalar yapılarak başlandı. l. sınıf ve ll. sınıf tomruk üretiminin arttırılmasına yönelik alınabilecek önlemlerden bahsedildi. Daha sonra 127 nolu ilk aralama bölmesine gidildi. Ormanların biyotik ve abiyotik zararlılara karşı dayanıklı ve stabil hâle getirilebilmesi için, genç ormanlarda ilk yaşlardan itibaren düzenli ve planlı bakım müdahaleleri yapılmasının önemine vurgu yapıldı, istikbal ağaçlarının belirlenmesi ve uygulanması gereken silvikültür bakım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, bakım patikalarının teknik esaslara göre açılması gerekliliği ile üretim esnasında ölçüm, tasnif ve standardizasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi. İş güvenliği konularında gerekli uyarılar yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Sayın Hasan Keskin, kazasız bir üretim sezonu geçirilmesi temennisiyle İşletme Müdürlüğü personeli ve kesim işi yapan vatandaşlarla vedalaşarak program sona erdi.