Haber: Esra Öztürk

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında etkinliklerine devam ediyor. Hasan Keskin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında bayan personeli Göynük – Beypazarı gezisi düzenledi.

Bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bayan personelini unutmayan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Ormancılık çalışmalarının gizli kahramanları olan bayan personeli için tarihi ve turistik Göynük-Beypazarı gezisi programı ile bayan personeline büyük jest yaptı.

Bolu ve Düzce İllerinde görevli 54 bayan personelden oluşan gezi ekibi programına, 11 Mart 2016 Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde Sünnet Gölünü ziyaret ederek başlandı. Sünnet Gölündeki ziyaretin ardından Göynük’e hareket eden ekip, burada tarihi ve turistlik merkezleri Göynük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Tanju Tüzül’ün rehberliğinde gezdi. Ekip sırasıyla, Akşemseddin Hz. Türbesi, Göynük İlçesine has mimari yapılar ve Göynük İlçesinin silueti olan saat kulesi gezdi. Gezi ekibine İpek yolu hakkında bilgi aktarıldı. Tarihle örtüşen pazarında yöresel lezzetleri tadan ekip buradaki gezi programını tamamlayarak Ankara’nın tarih kokan Beypazarı İlçesine geçti. Beypazarı’nda tarihi konakları gören ve gümüşçüler çarşısında doyasıya gezerek eğlenen ekip buradaki ziyaretini tamamlayarak gezi programının son durağı olan Kıbrıscık ilçesine geçti, burada kısa bir süre konaklayan ve genel bir değerlendirme yapan ekibe Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü tarafından akşam yemeği ikramında bulunuldu. Bütün gün gezerek gönüllerince eğlenen ve kaynaşmanın en güzel örneklerini sergileyen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bayan çalışanları geç saatlerde neşe içerisinde Bolu’ya dönerek gezi programını tamamladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli bayan personelin moral ve motivasyonunu artıran 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gezi programı aynı zamanda kurum bünyesinde farklı birimlerde görev yapan bayan personelin tanışıp kaynaşmasını da sağladı.