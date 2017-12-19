Haber: Semih BAYKAL

Vali Yardımcısı Keskin’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Baruş, bundan sonra ki yaşamında ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Türkiye’nin birçok yerinde görev yaptığını ifade ederek Öğretmenlik Bankası Müfettişliği ile birlikte 42 yıllık hizmetini Bolu’da bitirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Vali Yardımcısı Keskin, “Sayın Valimizin göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.’ dedi. Ziyaret sonra Vali Baruş, Vali Yardımcısı Keskin’e üzerinde geleneksel Türk motifleri olan porselen bir tabak hediye etti.