Kestane toplarken uçuruma yuvarlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre Erdem Bilgin, ilimiz Bolu’dan kestane toplamak için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine gitti. Kaynaşlı’ya bağlı Darıyeri Mengencik köyüne gelen Erdem Bilgin dağlık alanda kestane toplarken dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Bilgin yaralandı. Bilgin’in arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bilgin, tedavisine devam edilmek üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sol kolu kırılan Bilgin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.