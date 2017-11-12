Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre, Dağyolu köyünde kışlık odun hazırlamak için köyden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan Raif Vural'ı (55), köy muhtarı ve beraberindekiler aramaya başladı.

Vural, Şifalısu bölgesi olarak adlandırılan yerde kestiği ağacın altında kalmış şekilde bulundu. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ağacı motorlu testere ile kesen köylüler, Vural'ı sıkıştığı yerden çıkardı.Öldüğü belirlenen Vural'ın cesedi, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.