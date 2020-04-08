KGK’dan gazetecilere gıda paketi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Salgın ortamında çalışan gazeteciler için bir çalışma yapan KGK Bolu İl Temsilciliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (Bolu TSO) ve Barilla Gıda desteğiyle kentte görev yapan tüm basın mensuplarına gıda paketi dağıtımı yapıldı. KGK Bolu İl Temsilcisi Caner Güngör, yaptığı açıklamada, "KGK Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim'in teşvikleriyle, içinden geçtiğimiz Kovid-19 salgını döneminde görevlerine cansiperane devam eden Bolu'daki meslektaşlarımıza destek amaçlı bir çalışma başlattık. Bolu Ticaret ve Sanayi Odamıza işbirliği talebimizi götürdük ve kendileri bu talebimize son derece olumlu yaklaştılar. Derhal harekete geçerek hem TSO olarak, hem de Barilla Gıda firması tarafından meslektaşlarımız için birer gıda paketi hazırlatıldı. Her koşulda gece gündüz demeden gerek sahada gerekse ofislerinde her kademede görev yapmaya devam eden meslektaşlarımıza gıda paketlerini teslim ettik. Sergiledikleri duyarlılık ve örnek davranıştan dolayı Bolu Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Barilla Gıda Direktörlüğü’ne tüm meslektaşlarımız adına teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerinde bulundu.