Haber: Kasım ŞAHİN
OHAL kapsamında hazırlanan 695 sayılı KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 756 kişi kamu görevinden çıkarıldı. İhraç listesinde ilimizde görev yapan toplam 11 kişinin ismi de bulunuyor. İşte Bolu’dan ihraç edilen o isimler ve görevleri:
Sevde Baltacı Kuran Kursu Öğretmeni, Bolu Merkez
Dursun Yanteri, İmam Hatip, Bolu Mengen
Ali Yiğit, Müezzin Kayyım, Bolu Seben
Sevda Yıldız Kuran Kursu Öğreticisi Bolu Seben
Ekrem Akbunar, Bolu ASP İl Müdürlüğü
Mustafa Yıldız, Öğretmen, Bolu Dörtdivan
Kerime Bastı, Öğretmen, Bolu Mengen
Abdurrahman Emen, Öğretmen, Bolu Merkez
Ahmet Erdoğan,Öğretmen, Bolu Merkez
Ahsen Zeyrek İşçi, Uzman Tabip, Bolu Merkez
Barış Aras, Jandarma Kurmay Binbaşı, Bolu Jandarma Komutanlığı
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