Haber: Kasım ŞAHİN

OHAL kapsamında hazırlanan 695 sayılı KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 756 kişi kamu görevinden çıkarıldı. İhraç listesinde ilimizde görev yapan toplam 11 kişinin ismi de bulunuyor. İşte Bolu’dan ihraç edilen o isimler ve görevleri:

Sevde Baltacı Kuran Kursu Öğretmeni, Bolu Merkez

Dursun Yanteri, İmam Hatip, Bolu Mengen

Ali Yiğit, Müezzin Kayyım, Bolu Seben

Sevda Yıldız Kuran Kursu Öğreticisi Bolu Seben

Ekrem Akbunar, Bolu ASP İl Müdürlüğü

Mustafa Yıldız, Öğretmen, Bolu Dörtdivan

Kerime Bastı, Öğretmen, Bolu Mengen

Abdurrahman Emen, Öğretmen, Bolu Merkez

Ahmet Erdoğan,Öğretmen, Bolu Merkez

Ahsen Zeyrek İşçi, Uzman Tabip, Bolu Merkez

Barış Aras, Jandarma Kurmay Binbaşı, Bolu Jandarma Komutanlığı