Kıbrıs Barış Harekatı 48 yaşında

Haber: Okay Özcan

1974 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in talimatıyla dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in meşhur “Ayşe tatile çıksın” işaretinden sonra Türk ordusu, 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatmış, önceden belirlediği hedeflere iki gün içinde varmıştı. Temizlik harekâtından sonra operasyon 18 Ağustos günü tamamlanmıştı. Bu zorlu harekâtı sahada başarıya taşıyan, Bolu Komando Tugayı ve Kayseri Hava İndirme Tugayı olmuştu.

Beşparmak Dağlarını aşarak Lefkoşa ve Girne yollarını açan bu öncü birliklerin başındaki komutanlar da askerleri kadar başarılıydı. Bunlar Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Demirbağ ve Kayseri Hava İndirme Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sabri Evren’di.

20 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 08.20'de dünya savaş tarihindeki en geniş kapsamlı havadan taşınır birlik operasyonunu başlatırken Tuğgeneral Sabri Demirbağ komutasındaki Bolu Komando Tugayını taşıyan helikopterler peş peşe Kıbrıs topraklarına indiler ve harekâtın en kritik noktalarında gösterdikleri başarılarla adlarını tarihe altın harflerle yazdırdılar.

Aradan 48 yıl geçmesine rağmen hala daha hafızalardan silinmeyen o kahraman Bolu Komando Tugayı askerleri arasında yer alan, vatan, toprak ve bayrak uğruna şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmetle anarken, hala daha hayatta olan gazilerimize de duacıyız.