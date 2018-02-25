Haber: Semih Baykal

Akçaalan Köyü halkından, Nagiye Yılmaz’ın eşi, Hafize Sezer, Naciye Bilge ve Mehmet Gümrah’ın kardeşi, Hayrettin Yılmaz’ın abisi, Nezaket, Semiha ve Ersin Yılmaz’ın babaları, Kıbrıs Gazisi, Trans14 Nakliyat'ın eski ortaklarından; İsmail Yılmaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz, köyde öğle namazına müteakip kılınan cenaze ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Tugay Komutan Yardımcısı P.Alb. Metin Eştürk, Bolu Merkez Komutanı P.Alb.Abdulkadir Kavuncu ve sevenleri katıldı.