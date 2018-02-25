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25 Şubat 2018 Pazar
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    • Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

    Bolu’nun Akçaalan köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve Trans14 Nakliyat’ın eski ortaklarından İsmail Yılmaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    25 Şubat 2018 Pazar 12:58
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    Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    Akçaalan Köyü halkından, Nagiye Yılmaz’ın eşi, Hafize Sezer, Naciye Bilge ve Mehmet Gümrah’ın kardeşi, Hayrettin Yılmaz’ın abisi, Nezaket, Semiha ve Ersin Yılmaz’ın babaları, Kıbrıs Gazisi, Trans14 Nakliyat'ın eski ortaklarından; İsmail Yılmaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz, köyde öğle namazına müteakip kılınan cenaze ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Tugay Komutan Yardımcısı P.Alb. Metin Eştürk, Bolu Merkez Komutanı P.Alb.Abdulkadir Kavuncu ve sevenleri katıldı. 

     

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