Kıbrıs’a paraşütle atlayan ilk komutan dı

Haber: C. Kutay AYKAN

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevli Bolu Komando Tugayı'nın efsane komutanı emekli Tümgeneral Sabri Demirbağ'ın cenazesi, Selimiye Camii'nde öğle ve cenaze namazından sonra Tuzla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ismi "Efsane Komutan"a çıkan Demirbağ, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'na getirilmişti.

Demirbağ, 20 Mayıs 1980 yılında terör örgütü THKP-C militanları tarafından suikasta uğramış, yara almadan kurtulmuştu. Emekli Tümgeneral Sabri Demirbağ için Üsküdar Selimeyi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, eşi Necla Demirbağ, silah arkadaşları ve yakınları katıldı.