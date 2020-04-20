“Kıbrıscık bize emanet”

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçede koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Emin Tekemen açıklamasında, “Ķıbrıscık ilçesi bize emanet. Ķıbrıscık’ta kurumlar dahil iki günde bir dezenfekte işlemlerimiz sürüyor. Kıbrıscık’ın maske sorunu yok. Belediye halkın ve kurumların maske ihtiyacını karşılıyor. Kıbrıscık'ta başta işini kaybedenlerin olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor. Halka dezenfektan dağıtılıyor. Evden çıkamayanların alış verişleri yapılıyor” dedi.

“GELENLERİN PAZAR GİRİŞİNDE ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR”

Pazar yeri ile ilgili önlemlerin alındığını belirten Tekemen açıklamasında ayrıca, “İlçe dışından gelen pazar esnafı araçlarının lastiklerine kadar dezenfekte işleminden geçirilerek maske ve eldiven verilerek pazara alınıyor. Gelenlerin pazar girişinde ateşleri ölçülüyor” diye konuştu.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZA İNANCIM TAM”

Tekemen açıklamasında son olarak, “Kıbrıscık halkının sokağa çıkma konusunda gösterdiği duyarlılık eklenince alınan önlemler anlam kazanıyor. Birlikte başaracağımıza inancım tam. Dışarıda yaşayan vatandaşlarımıza ilçeye ziyaretlerini erteledikleri için minnettarız. Kıbrıscık’ta vaka yok. Birlikte başaracağız. Sağlıklı kalın” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 13:20