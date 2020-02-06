Kıbrıscık-Bolu yolunda heyelan

Haber: N. Halid Altundal

İlimizi etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam etti. Sağanak yağış sebebiyle ilimiz Bolu’da bazı yollarda heyelan meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle Kıbrıscık-Bolu Karayolunda da heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen kayalar sebebiyle yol trafiğe kapanırken Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“UYARILARIMIZA RAĞMEN TEDBİR ALINMADI”

Başkan Emin Tekemen yaşanan durumun karayollarının ihmali olduğunu belirttiği paylaşımında, “Uyarılarımıza rağmen zamanında tedbir alınmadığı için sabaha karşı Kıbrıscık-Bolu karayolunda yol malzemesi alınan bölgede gereken temizlik yapılmadığı için kayan taşlar yolu kapattı. Olayın erken saatlerde olması bir şans” ifadelerine yer verdi.