Kıbrıscık Çalıştayına yoğun ilgi

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, göreve geldiği ilk günden itibaren Kıbrıscık ilçesinin daha etkin ve daha güzel tanıtılabilmesi amacıyla kolları sıvadı. Belediye Başkanı Tekemen bu kapsamda ilk aBaşkanı Emin Tekemen’in çağrısı ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu ilçede Kıbrıscık’ın kalkınması, turizmde gelişmesi ve etkin tanıtılmasını sağlamak; yapılacak faaliyetleri ele almak ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla bir çalıştay düzenlendi. Düzenlenen çalıştaya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) akademisyenleri, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyeleri, Kıbrıscık Köroğlu Turizm ve Tanıtım Derneği, Kale Dağcılık ve Spor Kulübü ve Kıbrıscıkspor yöneticileri ile çok sayıda STK temsilcisi, siyasi ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen çalıştayda bölgede girişimci olanların tanıtımları, öneri ve fikirleri konuşuldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi(BAMER) de çalışmalara ortak oldu.

Çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Tekemen, katılımlarından ötürü herkese teşekkür etti. Tekemen ayrıca ilçenin gelişip güzelleşmesi, turizmde potansiyelinin artırılarak kalkınması, gerek Bolu gerekse çevre iller başta olmak üzere ilçenin ülke genelinde tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Çalıştayın 1. oturumun Başkanlığını Prof. Dr. Okan Köylüoğlu yaptı. Dr. Öğretim Üyesi Nursel İkinci, Kıbrıscık’ın etnobotanik yönden araştırılması hakkında bilgi verdi. İkinci, çalışmalarında bitkilerin nasıl toplandığı, yörenin insanlarının bitkiler hakkındaki bilgilerinin hazine kadar değerli olduğundan bahsetti.

Ankara Bolulular Platformu Sekreteri Metin Alparslan ise, Sürüdürülebilir Kalkınma Derneklerinin neden ilçelerde ve Bolu’da kurulmaları gerektiğini anlatarak kurulma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Alparslan ayrıca söz konusu derneklerin neleri amaçladığını ve yöre için ne tür çalışmalar yapacaklarını; akademisyenlerin çalışmalarının Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri için ne anlama geldiği hakkında da bilgiler verdi.

GÜZERGAHLAR ENDEMİK BİTKİLERİN OLDUĞU YERLERDEN GEÇİYOR

BAİBÜ BAMER adına Dr. Öğretim Üyesi Filiz Yıldız yöresel halk kıyafetleri çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kıbrıscık Köroğlu Turizm ve Tanıtım Derneği adına Dursun bey ise derneğin amaçlarından bahsetti. Kıbrıscık’ta kanyon turizmi hakkında çarpıcı bilgiler veren Kale Dağcılık Spor Kulübü başkanı Metin Atun, yürüyüş güzergahlarının endemik bitki örtüsünün ağırlıkta olduğu bölgelerden geçtiğinden bahsederek Kıbrıscık’ın tanıtımındaki yanlışlıklar ve eksiklikleri aktardı

KIBRISCIK TAŞI İLE EV

Çalıştaya katılan Bolu İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi Hasan Aksay yaptığı konuşmasında Kıbrıscık taşı ile yapılabilecek evlerin belediye tarafından da desteklenerek maliyetinin 60 bin liraya mal olabileceğini, bunun nüfus artışında önemli bir katkı sağlayacağından bahsetti. Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından Kıbrıscık Belediye Başkanlığı tarafından katılımcılara öğle yemeği ikramında bulunuldu. Yemekte Kıbrıscık’ın ünlü pirincinden yapılan pilav ile Kıbrıscık’ta doğal kekikle ve doğal yemlerle yetişmiş hayvanlardan elde edilen etler sunuldu.

İLK KEZ KIBRISCIK'TA GÖRÜLDÜ

Akademisyen Prof. Dr. Okan Köylüoğlu sunumunda Karagöl, Uşak Gölü ve çevresindeki sucul kaynaklarının limnoekolojik özellikleri ve ostradokları hakkında bilgi verdi. Özellikle bu canlıların erkek cinslerinin ilk kez Kıbrıscık'ta görüldüğü ve bu şekilde literatüre Kıbrıscık isminin geçtiğinden bahsetti.

Köylüoğlu’nun sunumunun ardından sırasıyla Kıbrıscıkspor Başkanı Durmuş Bahşi, Kıbrıscıkspor’un başarıları ile ilgili; Hamdi Tan Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş Panelleri; Mustafa Bilgin yerel bitki çeşitleri hakkında; Orhan Aytar, Kıbrıscık Halk Oyunlarının Otantik Sergilenme Çalışmaları hakkında sunum yaptılar.

Çalıştayda ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Derneği öneri olarak Kıbrıscık taşının bilimsel çalışmalarının yapılması gerektiği konusunda fikir önerdi. Kıbrıscık’ın adının ön plana çıkarılması adına ilçede gerçekleştirilebilecek çalışmalar, yapılabilecek tanıtım faaliyetleri, oluşturulabilecek yeni iş kolları da çalıştaya katılanlar tarafından önerilerde yer aldı.