Kıbrıscık Çalıştayından Notlar

Bu çerçevede Ankara’da yaşayan Bolulular geleceğimiz için lokomotif görevi görüyorlar. Yıllardır yapılmak istenip de yapılamayan birlikten “kuvvet doğar, birlikte başaracağız, bilim, teknoloji, yatırım, proje ve uygulama” başladı.

özne Bolu olunca cumartesi sabahı Mustafa Namdar, Durmuş Bahşi, Hasan Aksay ile birlikte Kıbrıscık’a yola çıktık. İlçeye girdiğimizde bir hareketlilik göze çarpıyordu.Salona bilim insanları ve halktan az sayıda kişi ile toplantımız başladı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Emin Tekemen, genç Kaymakam Mustafa Köleoğlu konuştu. Oturum Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu çalıştayı başlattı an, söz akademisyenlerdeydi.

Dr. Nursel İkinci, aylarca süren araştırmalar sonrası Kıbrıscık’ın etnobotanik yöndeki araştırmalarına şaşırmıştık.

Metin Alpaslan’ın ARGE, AB fonları ve sürdürülebilir kalkınma dernekleriyle yazılacak projelerde kaçırılan fırsatlardan haber verdi.

Ercan Mamur Derneği, Metin Atun kanyon turizmi, kış turizmini, Hasan Aksay ise tersine göç için taş evler görsel sunumları paylaştılar.

Prof. Dr. Okan hocamızın limnoekolojik özellikler ve Ostrakodları, Ali Özdemir’in anıları, Durmuş Bahşi’nin sporu, Hamdi Tan’ın yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş panellerini keyifle dinledik.

İlk günkü programdan anlaşılacağı gibi, Kıbrıscıkta yapılacak çok işin olduğu, yatırımların karşılık bulacağı ve kısa sürede ilçemizin hayata döneceği gerçeğini gördük. Asıl olan, ilçemizde kalkınmayı isteyenlerin çok az sayıda olmasıydı! Ak Partinin ilçe başkanı, il genel meclis üyesi, STK’ların başkan ve üyelerinin olmaması çok acıydı!

Siyasetin olmadığı, tamamen yörenin geleceğine dair yapılan akademik çalışmaları herkesin öğrenmesini isterdim. Kaldı ki, çalıştayda olan birçok yurttaşın baktığı ama görmedi, bildiği ama unuttuğu, farkına varamadığı inanılmaz çalışmalara şahit olduk.Umarım bundan sonraki ilçelerimizde olaya sahip çıkılır.

Çalıştaylar için gece gündüz çalışan ve gerçek! memleket sevdalısı olanları selamlıyor, emeği geçenlere saygılarımı iletiyorum.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 11:04