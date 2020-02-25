Kıbrıscık da 3 milyonluk vurgun

Özel Haber: C. Kutay Aykan

İddiaya göre Kıbrıscık da yaşayan yaklaşık 250 çiftçi 2019 yılı Ekim ayından bu yana ürünlerini Kıbrıscık Tarım Kredi Kooperatifine verdi. Ne var ki kooperatif başkanı Ali Ak, çiftçilerin alacakları olan kişi 60’şar bin lira olan ödemeleri yapmayarak, zimmetine geçirdi. Birde bu yetmiyormuş gibi çiftçileri kooperatife borçlandırdı.

Bu olayın duyulmasının ve çiftçilerin şikayeti üzerine bir hafta önce ilçeye müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin halen daha soruşturmayı sürdürdüğü ve kooperatif başkanın da açığa alındığı iddia edilirken, vurgunun 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Öte yandan, bu olayları incelemek ve araştırmak için Ankara’dan 3 müfettiş, ilçe kredi tarım kooperatiflerin başkanları ile avukatlar her gün birlikte çalışma yapıyorlar.