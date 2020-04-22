Kıbrıscık dan hem ceza hem bağış

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizin en küçük ilçesi konumundaki Kıbrıscık kaymakamlığı yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatmış olduğu yardım kampanyasına Kıbrıscık İlçemizde çalışan tüm kamu personelleri, muhtarlarımız ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 40.000 TL bağış yapılmıştır. Kaymakamımız Furkan Taha Türkmenoğlu yapılan bağışlarla ilgili olarak tüm kamu çalışanlarına, muhtarlara ve hayırsever vatandaşlara gönüllülük esasıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına olan katkıları ve hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür ettiğini ifade etti” denildi.

Ayrıca kaymakamlık sosyal Medya hesaplarından yapılan diğer bir açıklamada, “Kaymakamlığımız bünyesinde uygulayıcı kurumlarımız aracılığı ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 282.madde uyarınca 1 kişiye 3.150,00 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 32. madde uyarınca 3 kişiye kişi başı 392 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlgili kanunun içeriğinde ‘Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir’ denilir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili daha hassas davranarak alınan tedbirlere uymaları gerekmektedir. Bu bağlamda alınan tedbirlere uymayanlara idari yaptırım uygulanmaya devam edilecektir” ibaresi yer aldı.