Kıbrıscık Dayanışma derneğinden Ateş’e ziyaret



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kıbrıscık’ı Tanıtma Derneği üyeleri İlke Yaman Cantürk, Melih Oflaz ile Bolu Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş i ziyaret ettiler. Ziyarette Kıbrıscık pirincinin coğrafi işaret almasını sağladıkları için Başkan Türker Ateş’e teşekkürlerini ilettiler. Yapılan açıklamada “Pirincimizin pazar dağıtımının profesyonelleşmesi, pirinç yetiştirme alanlarının, üretimin çoğaltılması ve koruyucu muhafazalı özellikli ambalajlama hususunda görüşlerini aldık. İlgisinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.