Kıbrıscık Festivali iptal edildi

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, koronavirüsle ilgili yürütülen çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşlı genç sokağa çıkmama kuralına gösterilen duyarlılıktan ötürü vatandaşlara teşekkür eden Başkan Emin Tekemen, “İhtiyaçlarınız için 0533 719 4110 numaralı cep telefonundan bizlere ulaşabilirsiniz. Belediyemizce ilçede başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. İlçe içinde evden çıkmayan vatandaşlarımızın ev ihtiyaçlarının karşılanması için ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım paketlerimizi düzenli ulaştırıyoruz. İşini kaybetmiş aileleri tespit ederek ihtiyaç sahipleri ile yardımlardan yararlandırılmalarını sağladık. Ķıbrıscık ilçesi içinde hiçbir vatandaşımızın aç yatağa girmesine izin vermeyeceğiz. Kıbrıscık halkının sağlığı için her tedbiri almanın gayreti içindeyiz” dedi.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

“Biz Kıbrıscık halkına yeteriz” diyerek yeni önlemler aldıklarını vurgulayan Başkan Tekemen ayrıca, “Aldığımız tedbirler nedeniyle 31 Mayıs’taki Zirve Yürüyüşü ve Kıbrıscık Kültür Festivalinin iptali ile ilgili kararımızı duyurmak istiyorum. Bu yıl bu etkinliklere ayırdığımız bütçeyi bu kriz süresince Kıbrıscık halkının sağlık, gıda, giyim yardımları için kullanmayı planladık” diye konuştu.

“KIBRISCIK'TA YAŞAYAN BÜYÜKLERİNİZ BİZE EMANET”

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Toplum Sağlık Merkezi ve sağlık ocağı, Jandarma teşkilatı, Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Bankası, PTT ve SEDAŞ personelini özverili çalışmaları nedeniyle kutlayarak teşekkür eden Tekemen açıklamasının devamında, “Dışarıda yaşayan Kıbrıscıklı hemşehrilerime sağlıklı bir yaşam diliyorum. Seyahatlerin büyük risk taşıdığı şu günlerde sabırlı olmalarını ve zorunlu kalmadıkça ilçeyi ziyaretten kaçınmalarını öneriyorum. Kıbrıscık'ta yaşayan büyüklerimizin sağlığı için gerekliliğine en az benim kadar inandığınızı biliyorum. Kıbrıscık'ta yaşayan büyükleriniz bize emanet. Onlar için her türlü tedbiri almanın gayreti içindeyiz. Sıkıntıları ile ilgili olarak 0537 343 1220 numaralı telefondan bizzat bana ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET EDECEĞİZ”

Her şey yolunda gittiğini ve tek kaygısının ilçede bir karantina yeri oluşturamamak olduğunu belirten Tekemen son olarak ise şunları söyledi: “İl dışından gelenlerden kendilerini karantinaya almaları beklenmektedir. İlçemize dönen kardeşlerimizden ricam 14 günlük karantina süresince evlerinden çıkmamalarıdır. İhtiyaçları için verdiğimiz telefona ulaşmaları yeterli olacaktır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan kardeşimin desteği olan el dezenfektanların dağıtımı ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi için ziyaretler gerçekleştireceğiz.”