Kıbrıscık için önemli gelişme

Haber: BMA

Üreten belediyecilik örneğini yaşatan Kıbrıscık Belediyesi, Bolu Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bolu Belediyesi ile birlikte mantar kompost tesisi kurulacağı müjdesini veren Belediye Başkanı Emin Tekemen, Başkan Tanju Özcan’a teşekkür etti.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Tekemen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ķıbrıscık adına Kardeş Belediyemiz Bolu Belediyesinden önemli ve bizim adımıza sevindirici bir adım. Bolu Belediyesinin mantar üretimi ile ilgili projesinde Kıbrıscık Belediyemizle mantar kompost tesisi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kıbrıscık'ta istihdamı sağlayacağı gibi atıl durumda olan 150 kümes içinde bir kaynak oluşturacağına inandığım tesisler için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Milletvekilliği dönemlerinde olduğu gibi her zaman yanımızda olan, Kıbrıscık’la ilgili her olumlu işte Kıbrıscıklı gibi davranan ve bu olumlu projenin Kıbrıscık'ta yapılacağını açıklayan Kardeş Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Beye Kıbrıscıklılar ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu çalışmanın Kıbrıscık için bir dönüm noktası olması inancıyla” dedi.