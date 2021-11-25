Kıbrıscık İlçe Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Kıbrıscık İlçe Başkanlığı’na Genel Merkez atamasıyla Ekrem Saadet getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski İlçe Başkanı Mehmet Bıdaklar, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da davamızın ve partimizin bir neferi olarak hayatıma devam edeceğim” dedi.

“KIBRISCIK’TA HAK ETTİĞİ BAŞARILARA ULAŞTIRMAK ADINA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni İlçe Başkanı Ekrem Saadet ise, “Beni bu göreve layık gören, Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Sn.Erkan Kandemir’e, İl Başkanımız Sn.Suat Güner’e, Milletvekillerimiz Sn.Arzu Aydın ve Sn. Fehmi Küpçü’ye teşekkür ediyorum. AK Parti’yi Kıbrıscık’ta hak ettiği başarılara ulaştırmak adına var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“EKREM SAADET’E YENİ GÖREVİNDE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUZ”

AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise, “Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden Mehmet Bıdaklar’a teşekkür ediyor, yeni İlçe Başkanımız Ekrem Saadet’e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz” diye konuştu.