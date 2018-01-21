Haber: Kasım ŞAHİN

Kıbrıscık ilçesi ölüm oranlarıyla da gündeme damgasını vurdu. 2016 yılı nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 3 bin 415 olarak açıklanırken, bu nüfusun Bin 662 ile erkekler, Bin 753 ile de kadınlar oluşturmakta. Ne var ki 2017 yılında 41’i erkek, 22’i kadın olmak üzere 63 kişi de hayatını kaybetti.

2017 yılı içerisinde hayatını kaybedenlerin arasında yaşı en küçük olan 22 yaşındaki Alper Söyek oldu. Söyek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görüyordu ve 15.10.2017 tarihinde karşıdan karşıya geçerken bir motosikletin çarpması sonrası hayatını kaybetti. 22 yaşındaki gencin Kıbrıscık ilçesindeki cenazesinde gözyaşları sel olmuştu. Söyek’in ailesi ilçe merkezinde oturuyor. İlçenin en büyüğü olan 97 yaşındaki Nadas Köyünden Veli Demirkaya vefat edenler arasında oldu.