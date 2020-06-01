Kıbrıscık ile Bolu Belediyesinden ortak proje

Haber: BMA

İlimiz Kıbrıscık ilçesi Alan Bölgesinde sulu tarıma geçildi. Kıbrıscık Belediyesi ile Bolu Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen proje ile hazırlanan tarım alanında yerli domates, biber, fasulye üretimi yapılacağı duyuruldu.

“YERLİ DOMATES, BİBER, FASULYE, ÜRETİMİ YAPILACAK”

Proje ile ilgili Kıbrıscık Belediye Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen'in ortak çalışmasıyla yerli fidelerden 10 dönüm alanda ortak çalışma başlatıldı. Bolu Belediye seralarında yetiştirilen yerli fideler Bolu Belediye Başkanlığınca Kıbrıscık'a gönderildi. Bölgede örnek tarım uygulamaları kapsamında başlatılan çalışmalarda üreticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi planlanıyor. İlçemize hayırlı olsun. Ekim ve bakım işi Kıbrıscık Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Hazırlanan alanda yerli domates, biber, fasulye, üretimi yapılacak. Desteklerinden dolayı Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.