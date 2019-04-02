Haber: C. Kutay Aykan

Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından koltuğu yeni Belediye Başkanı seçilen Emin Tekemen’e devretmeden önce bir veda mesajı yayımladı. Yeni Başkan Emin Tekemen ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla Kıbrıscık halkına teşekkür etti.

Doğan Dağ paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yönetim dönemi içinde kimseyi, siyasal düşüncesine, etnik kimliğine ve dini inançlarına göre ayrıştırmadan hizmet ettik. Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan hemşehrilerimizle birlik ve dayanışma oluşturduk. Bir çok sivil toplum kuruluşuyla iyi ilişkiler geliştirdik. İlçemizin tanıtımını en üst seviyeye taşıdık. Özetle, Kıbrıscık' ın aydınlık yüzünü gösterdik. Bu çabalarımızın hayat bulması için bizlere destek veren; başta ilçe halkımıza, parti örgütüme, dost ve arkadaşlarıma, Belediye çalışanı kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çölde bir vaha gibi gördüğüm ilçeme hizmet için seçilen yeni yönetimin de, bu vahayı daha çok yeşerteceğine olan inancımla, herkese selam ve saygılar sunuyorum.”

Belediye Başkanlığına seçilen Emin Tekemen ise yaptığı paylaşımda, “Dua ile yola çıkanın yolda kalmayacağını biliyorduk, ama bunu onlar bilmiyordu. Türlü oyunlarla insanları kandırmakla ya da para ile satın almaya çalışanların en güzel cevabını ben değil KIBRISCIK halkı verdi, teşekkürler KIBRISCIK. Yanımda olan, özellikle gençlerimiz ve oy veren vermeyen hemşerilerimiz, artık KIBRISCIK vakti, birlik bütünlük vakti. İlçemizi karşılıksız seven bütün insanlarımızı birlik bütünlüğe davet ediyorum. İlçemiz için de çok çalışacağımdan, elimden gelenin fazlası için uğraşacağımdan, ayırt etmeksizin her kapıyı aşındıracağımdan şüpheniz olmasın, saygılarımla” ifadelerine yer verdi.