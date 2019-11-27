Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, geçtiğimiz gün ilçeyi ziyaret eden KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta ile bir araya geldi. KOSGEB İl Müdürü Usta ile ilk olarak kalsedon taşı işleme atölyesini ziyaret etti. Başkan Tekemen, burada Usta’ya Kıbrıscık taşı hakkında bilgiler vererek atölyede üretilen takı ve hediyelik ürünleri tanıttı. Tekemen daha sonra Usta’yla birlikte ilçeye özgü yayla ekmekleri coğrafi işaret çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tekemen, KOSGEB İl Müdürü Usta’nın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “İl KOSGEB Müdürümüz Abdurrahman Beyle Kıbrıscık taşı ve yayla ekmekleri coğrafi işaret çalışmalarını yerinde inceledik. Bu çalışmalarda elini taşın altına koyan Kıbrıscık'ın değerli kadınlarını kutluyorum. Kıbrıscık kadını cesaretidir, çalışkandır. Çıktığımız bu yolda onlarla başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.