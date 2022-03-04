Kıbrıscık Kadınları Güçleniyor



Haber: Okay Özcan

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her yerde, kırsal kalkınma sağlamak amacıyla eğitimlere devam ediyor. Kıbrıscık ilçesinde kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla kadınların kooperatif çatısı altında birleşerek üretimi artırmak, ürünleri pazarlamak amacıyla ikinci toplantı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Kıbrıscık Kaymakamı Ali Erdoğan öncülüğünde ilçe Tarım Müdürü Bekir Kaya, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Hasan Şen ve Kıbrıscık'lı kadınlar katıldı. Eğitim ve istişare toplantısı sonunda Kıbrıscık ilçe merkezli, bütün köyler çalışma sahası olan bir kadın tarımsal kalkınma kooperatifi kurulması kararlaştırıldı.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA MARKA HALİNE GELECEKTİR”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kooperatif marifetiyle, Kıbrıscık kadınlarının el emeği, ulusal ve uluslararası pazarda marka haline gelecektir. Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi iş Birliği Protokolü ile kadın kooperatiflerine birçok imtiyaz tanımaktadır. Kıbrıscık İlçesi ve Köylerini içine alan bir kadın tarımsal kalkınma kooperatifi kurarak hem kadınların ekonomik yönden güçlenmesini hem de Kıbrıscık ürünlerinin markalaştırılarak pazarlanması kolaylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.