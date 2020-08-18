Kıbrıscık Müzesi için çalışmalar sürüyor

Haber: BMA

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçenin kalkınması ve kültürel gelişimi adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçeye özgü kalsedon taşının işlenmesi adına atölye kuran Başkan Tekemen, bu taşlardan yapılan takı gibi ürünlerin satışını yapmaya başlamıştı. Kıbrıscık yöresel ürünlerinin de tanıtılması adına girişimlerini sürdüren Başkan Emin Tekemen, Kıbrıscık Müzesi için kolları sıvadı.

“MÜZEYİ KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ”

“Her şey Kıbrıscık için” sloganıyla yoluna durmadan devam eden Tekemen yaptığı açıklamada “Kıbrıscık müzesi çalışmalarımız devam ediyor. Erkek giyimini ve bayan giyimi ile ilgili modelleri desteğimizle yapan Durmuş Ali Yalçınkaya kardeşimize teşekkür ediyorum ve başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Müzeyi kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Kıbrıscık'ın bir eksiğini daha tamamlamış olacağız” dedi.