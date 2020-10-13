Kıbrıscık, Müzesine Kavuşuyor

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Tekemen, ilçenin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunacak çalışmalarına devam ediyor. Daha önce eski sinema binası olan ardından da lokal olarak kullanılan bina şimdi ise Kıbrıscık’ın kültürel mirasının sergileneceği müzeye çevrildi.

Kıbrıscık’a özgü yöresel eşyaların toplanmaya başladığını belirten Tekemen, “Kıbrıscıklılar bu konuda da duyarlı davranarak ellerinde kullanmadıkları eski malzemeleri gönderiyorlar. Yöresel kıyafetlerimizden kullanılan tarım aletlerine kadar derneğimizle birlikte malzemelerimizi toparlıyoruz. Sonrasında müzemize katlı yapan vatandaşlarımız için köşe oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Eski sinema binası duvarında bulunan duvar resmi hakkında konuşan Tekemen, “Nüzemizin duvarına, çeşme başında yöresel kıyafetiyle bir kızımızın resmedildiği görülüyor. 1970’li yıllarda Kıbrıscıklı resim öğretmenimiz İsa Bey tarafından resmedilmiş, tarihi bir değeri olan bu eseri de ziyaretçilerimiz Kıbrıscık Müzesi’nde görecekler. Müzemize Bolu Belediyesi’nin de katkıları var. Bir buçuk ay içinde Kıbrısıcık Müzesi’ni faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.