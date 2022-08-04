Kıbrıscık ormanları nefes aldı

Haber: Uğur Balaban

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Çökeren Orman İşletme Şefliği Sakal mevkisinde bulunan 1, 3 ve 4 nolu bölmelerde, toplam 115 hektarlık sahada orman işletme ekipleri tarafından bakım çalışması yapıldı.

Ortalama 25 yaşına gelmiş olan ağaçlarda bugüne kadar herhangi bir bakım çalışması yapılmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından bu amaçla 400 metrekare deneme alanında yapılan bakım çalışmalarında altta kalmış, ölmüş ve ölmek üzere olan ağaçların tamamı, 3’üncü sınıf gövdelerinde boşluk oluşturmayacak şekilde bir kısmı alındı.

Deneme alanında yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki tablodaki değerlerin elde edildiği belirtildi. Bakım yapılmadan önce, 21.800 adet (Hektardaki fert sayısı), 4,3 cm (Ortalama çap), 3,95 metre (Ortalama boy). Bakım yapıldıktan sonra, 7.400 adet (Hektardaki fert sayısı), 7,5 cm (Ortalama çap), 6,08 metre (Ortalama boy). Ormanlarda yapılan sıklık bakım çalışmaları sonucunda, hasta, fena şekilli ve sıkışık ağaçları çıkartarak, meşcerenin başta yangın, böcek ve mantar olmak üzere birçok biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı dayanıklı hale getirildi.

MEŞCERE NEDİR?

Meşcere: Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile kendisini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar büyüklükte olan orman parçasıdır.