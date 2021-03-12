Kıbrıscık ovacası hayat buldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Kıbrıscık ilçesine bağlı Taşlık köyünde çiftçi Mustafa Erk, armut ve ahlat meyvelerini andıran ‘Kıbrıscık Ovacası’ meyvesi için 10 dönümlük alan hazırladı. Kıbrıscık Belediyesinin destekleriyle bir ağaç bahçesi oluşturan Erk, bahçedeki ağaçlardan aşı kalemleri oluşturdu.

Kıbrıscık Ovacası ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Kıbrıscık ovacası Genellikle Burgaz tepesi yamaçlarında yetişen ahlat ve armut arası bir meyvedir. Kıbrıscık, Bolu, Beypazarı pazarlarında pazarlanmakta ve iç piyasada tüketilmektedir” dedi.

“HEDEF ATA TOHUMLARINA SAHİP ÇIKMAK”

Çiftçi Mustafa Erk’in Taşlık köyünde 10 dönümlük alanda aşılı fideleri ürettiğini belirten Tekemen ayrıca, “Mustafa Erk kardeşimiz desteklerimizle bir bahçe oluşturdu. Yine oradan elde ettiği aşı kalemlerinden oluşturduğu 1500 aşılı fidan üreterek sonbaharda ilçe ve köylerinde bahçeler kurulması çalışmalarına başlıyoruz. Talep eden üreticilerimizin taleplerini belediye olarak alıyoruz. Hedef ata tohumlarımıza sahip çıkarak ilçemizde üretimi artırmak” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:35