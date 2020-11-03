Kıbrıscık pirinci yüzleri güldürüyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve arazi yapısı nedeniyle tarıma çok elverişli olmayan Kıbrıscık ilçesinde Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinden biri üretiliyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Cuma Deresi ve Dereci Köprüsü mevkilerini içine alan Çeltikdere Vadisi'nde köy sakinlerinin geleneksel yöntemlerle ekimini yaptığı Kıbrıscık pirinci, atadan kalma yöntemler kullanılarak orakla hasat ediliyor. Bölgede bulunan köylerde yaşayan yaklaşık 50 ailenin 400 dekarlık alanda yetiştirdiği pirinç, yoğun talep görüyor. Ata tohumları kullanılarak ekilen çeltikten yılda ortalama 150-160 tonluk bir verim elde ediliyor.