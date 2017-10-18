HABER: Ceylan Beykoz
Kıbrıcsık’ın Çökeler köyünde gerçekleşen sarsıntı halk arasında ufak çaplı paniğe neden olurken, sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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