Kıbrıscık SYDV personel alım ilanı yayınladı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valiliği tarafından yayınlanan ilana göre Kıbrıscık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak. 1 kişinin alınacağı ilana göre son başvuru tarihi 28 Ağustos olarak belirtildi. Yüksek öğretim kurumlarından 4 yıllık fakülte mezunu veya açıköğretim fakültesi 4 yıllık bölümlerinden mezun olma şartı aranan adaylar Kıbrıscık Kaymakamlığı’na başvurularını yapabilir.

Adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da tecilli olmak

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6) Ösym tarafından 2018 veya 2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSS sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Adaylarda aranacak özel şartlar ise;

1) Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden veya 4 yıllık açıköğretim fakültesinden mezun olmak,

2) Kamu veya özel kurumlarda beş yıl çalışmış olmak

3) Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde başvuru son tarihi (28/08/2020) itibari ile 6 aydır ikamet ediyor olmak

4) Bilgisayar programlarım (Windows,Word, Excel, Powerpoint,v.b.programlar) kullanabiliyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. (Sertifika belgeleri başvuru esnasında alınacaktır.)

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak.

6) Ösym tarafından 2018/2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSS sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

7) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

8) Yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak ve belgelendirmek.

9) B sınıfı ehliyet sahibi olmak.